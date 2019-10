CASORIA CORSARO SULL’ISOLA, FORIO BATTUTO A DOMICILIO

Un Casoria ordinato e volenteroso si impone con merito sul campo del Real Forio; le reti nel finale portano la firma di Napolitano e Siciliano.

In pieno controllo del match sin dalle prime battute, i viola faticano a sbloccare il risultato, sbagliano un penalty ma non si fermano, trovando all’82’minuto la rete del vantaggio e nel recupero il raddoppio.

Tre punti che consentono ai ragazzi di mister De Michele di continuare a stazionare a ridosso della zona playoff, in attesa della sfida interna del prossimo weekend contro l’Afro Napoli United, terza forza del girone A.

Primo tempo con poche emozioni, pur avendo il pallino della gara costantemente nelle proprie mani, gli ospiti non riescono a pungere l’arcigna retroguardia isolana: l’azione più pericolosa al 20’minuto con Russo che serve Sannino, la cui conclusione non inquadra la porta avversaria.

Alza il ritmo nella ripresa il Casoria che dopo l’ora di gioco ha l’occasionissima per portarsi avanti: fallo di mani in area di Savio, il rigore di Ioio termina sul palo.

Il penalty fallito non abbatte il Casoria che all’80’minuto guadagna la superiorità numerica per il doppio giallo a Trofa; due giri di lancette e i viola vedono premiati i propri sforzi, grazie alla perfetta parabola su punizione disegnata da Napolitano.

Il Forio prova una timida reazione ma all’85’minuto resta in nove per la doppia ammonizione comminata a Fiorentino; il Casoria regge senza patemi e in pieno recupero con un’azione personale in contropiede di Siciliano realizza il 2-0 finale.

TABELLINO

REAL FORIO – ASD CASORIA CALCIO 0-2 (0-0)

9’GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 – ORE 11:00 – “S.CALISE” FORIO D’ISCHIA (NA)

REAL FORIO: D’Errico, Errico,Iacono(Fiorentino), Trofa(Senese), Di Costanzo, Varrella, Trofa, Conte(Boria), Coppola, Savio, De Luise. A disp. Di Maio, Di Meglio, Barbieri, Sorrentino, Calise, Barbato. All. Citarelli

CASORIA: Maiellaro, Russo(Siciliano), Ioio(Massaro), Sannino, Esperimento, Diana, Ventola(Napolitano), Avolio, Cioffi(Di Benedetto), Cirelli, Vitale. A disp. Capasso, Finizio, Cafarelli, Padovani, Rosbino. All. De Michele

Arbitro: Vincenzo Piscopo della Sezione di Frattamaggiore

Assistenti: Guerra (Nola) / Iermano (Caserta)

Marcatori:: 82’min. Napolitano, 94’min. Siciliano

Ammoniti: Varrella (R.F.), Iacono (R.F.), Conte (R.F.), Coppola (R.F.), Russo (C.), Maiellaro (C.), Siciliano (C.)

Espulsi: Trofa (R.F.) all’80’minuto e Fiorentino (R.F.) all’85’minuto per doppia ammonizione