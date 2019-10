Frattamaggiore, che spettacolo! La squadra di casa vince per 3-0 e regala il primo sorriso della stagione a Mister Grimaldi. Andiamo a rivivere la cronaca della partita, come riporta una lunga nota della societa’ nerostellata:

ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO-ASD SIBILLA FLEGREA: 3-0 NETTO ALL’ESORDIO PER MISTER GRIMALDI. CAPITAN COSTANZO SBLOCCA IL MATCH CON UNA PERLA SU PUNIZIONE. BALZANO E CAPASSO ARCHIVIANO LA PRATICA

Frattamaggiore (Na) – La Asd Frattamaggiore Calcio si impone per 3-0 sulla Asd Sibilla Flegrea e torna alla vittoria in campionato. Teore Grimaldi non stecca all’esordio sulla panchina nerostellata ed ottiene tre punti preziosi ai fini della classifica e del morale. La prima uscita stagionale del tecnico frattese ha giá palesato, nonostante i pochi allenamenti sostenuti, la nuova impronta conferita alla rosa, molto più aggressiva, determinata e cinica.

Sebbene l’ampio successo abbia legittimato la supremazia nerostellata, nella prima mezz’ora di gara il match è stato contratto, poichè gli ospiti hanno adottato un atteggiamento conservativo, rinunciando ad attaccare e arroccandosi nella propria metà campo. Al contrario la Frattese ha tenuto alto il baricentro, schiacciando gli avversari ed imponendo il dominio territoriale. Anche se padroni del gioco, i nerostellati non riuscivano a sfondare la muraglia flegrea, composta da undici calciatori dietro la linea della palla. Solo al 32′ arriva la prima occasione per i ragazzi di mister Grimaldi, che impensieriscono Ciccarelli con un colpo di testa di Grezio. Il numero 9 colpisce il pallone proveniente dai piedi del solito Sparano, ma non riesce a piazzarlo. Passano sei minuti ed il protagonista nell’area di rigore flegrea è sempre Grezio che, servito da Simonetti, a ridosso dell’area di rigore calcia di sinistro ed il suo tiro viene respinto dalla mano di Severino. Tuttavia il direttore di gara non ravvisa il calcio di rigore e la decisione lascia più di qualche dubbio. Dopo tre minuti di recupero – motivati delle continue interruzioni causate dagli ospiti – finisce la prima frazione sul parziale di 0-0, specchio di una gara bloccata. Priva di vere occasioni da goal, la prima frazione ha premiato l’assetto rinunciatario dei ragazzi di Illiano, che hanno difeso con ordine ed aspettato nella propria metà campo. Al contempo le sortite nerostellate non si sono materializzate ed hanno trovato l’opposizione della retroguardia ospite.

Tuttavia nella ripresa il risultato si sblocca al 53′ grazie ad una perla su calcio piazzato di Capitan Costanzo. Il mediano di Grimaldi si incarica della battuta di una punizione defilata, guadagnata da Balzano, da circa 25 metri e disegna una traiettoria imprendibile, che lascia inerme Ciccarelli. Esecuzione esemplare per il capitano nerostellato, che con un gioiello da fermo segna il suo terzo goal stagionale. Come da copione in partite chiuse e difficili da sbloccare, ci pensa Claudio Costanzo con una punizione fantascientifica. Tutto il “P. Ianniello” si inchina alla tecnica sopraffina del numero 4.

Dopo aver timbrato il goal del vantaggio, i nerostellati iniziano a giocare con meno frenesia e sviluppano trame di gioco interessanti. La Sibilla inizia a vacillare e si aprono spiragli per le scorribande di Grezio & co., che tentano di chiudere il discorso. Al 71′ Varriale si beve il terzino avversario con una bella sterzata e calcia di destro, ma tra lui ed il goal si frappone un buon Ciccarelli che sventa il pericolo. Ad un quarto d’ora dal 90′ la Frattese si guadagna un calcio di rigore, concesso per fallo di mano in area di rigore di Di Fusco, che viene anche espulso in quella circostanza. Sul dischetto si presenta Grezio, che però sciupa l’occasione di allungare sugli avversari, facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore flegreo. Errore insolito dagli undici metri per il “Cobra”, che non riesce a battere il numero 1 avversario, molto reattivo ed autore di belle parate. Tuttavia il raddoppio nerostellato arriva, anche se con leggero ritardo: all’81’ Cafaro crossa a rientrare dall’out di sinistra e trova la testa di Balzano che, nell’area piccola, firma il 2-0. Prima marcatura stagionale per il terzino sinistro che, da vero rapace d’area, si inventa bomber e capitalizza al meglio il cross del numero 92 nerostellato. Sul 2-0 i padroni di casa non sono ancora sazi ed a sette minuti dalla fine del match calano il tris con il subentrato Capasso, under di prospettiva, che raccoglie l’assist di De Rosa ed in girata batte il portiere flegreo. Goal di pregevole fattura per il classe ’01 che con cinismo e precisione sigla la sua prima gioia stagionale. 3-0 e punto esclamativo sulla gara. La Frattese dilaga ed archivia la pratica Sibilla Flegrea in grande stile.

Parte nel migliore dei modi questa avventura di Teore Grimaldi alla guida dei nerostellati ed il ritorno del mister al “P. Ianniello” è da incorniciare. Ora, dopo aver vinto e convinto contro la compagine di mister Illiano, è tempo di pensare alla sfida esterna contro la Puteolana 1902, importante sia per la classifica che per il blasone del match. L’era Grimaldi inizia bene, ma “il meglio deve ancora venire”. Uniti si vince!

TABELLINO: ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO-ASD SIBILLA FLEGREA 3-0 (parziali: 0-0; 3-0)

RETI: 53′ Costanzo C. (F), 81′ Balzano (F), 83′ Capasso S. (F).

ASD FRATTAMAGGIORE CALCIO (4-3-3): Adiletta ’02; Sparano, Oliva ’01, Tommasini, Balzano; Pappagoda ’00 (73′ Capasso S.), Costanzo (82′ D’Abronzo), De Rosa; Simonetti (61′ Cafaro), Grezio (81′ Sperandeo), Varriale (73′ Fontanarosa). A disposizione: Avino, Spavone ’01, Viglietti, Carponi ’01, Fontanarosa, D’Abronzo, Cafaro, Capasso S. ’01, Sperandeo. All. Grimaldi Teore Sossio.

ASD SIBILLA FLEGREA: Ciccarelli, Fiore (79′ Capuano), Battaglia, Severino, Scarparo (87′ Di Meo Genn.), Valoroso (66′ Lucignolo), Ioffredo ’01, Di Meo Giu. ’00 (73′ Salierno), Di Fusco, Ioffredo Procolo ’01 (58′ Illiano), Colesanti. A disposizione: Minichino ’01, Costagnola, Salierno ’01, Illiano ’01, Capuano, Di Meo Genn. ’01, Lucignano, Palumbo ’02, Basile ’01. All. Illiano Gennaro.

TERNA ARBITRALE: Direttore di gara: Sabatino Ambrosino dalla sezione di Nola. Gli assistenti: Vincenzo Vernacchio dalla sezione di Arpino Irpino e Gennaro Pollaro dalla sezione di Napoli.

NOTE: Ammoniti: Ioffredo e Scarparo (SF); Costanzo C., Simonetti, Tommasini (F). Espulsi: Di Fusco (SF).