Colpo Catania,arriva un classe 1997, in sicilia arriva Baraye, comunicato ufficiale della societa’ etnea:

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dalla Virtus Entella a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Baraye, nato a Dakar, in Senegal, il 5 gennaio 1997. Con il club ligure, l’atleta africano ha sommato 21 presenze in Serie B; il laterale difensivo esordì tra i cadetti già nel 2014, appena diciassettenne, con la maglia del Brescia. Nella seconda parte della scorsa stagione, Baraye ha disputato 12 gare in Serie C militando nella Carrarese.