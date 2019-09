Chievo-Pisa in programma alle ore 18,00 al Bentegodi

Sarà esodo nerazzurro a Verona,in mille partiranno dal capoluogo toscano verso il veneto per sostenere il Pisa attualmente secondo in classifica con 7 punti. Unico precedente tra le due squadre quello del 2007 con la gara che terminò sul 2-2 e sulla panchina nerazzurra sedeva un certo Ventura.

QUI CHIEVO Marcolini deve rinunciare a Giaccherini, Ceter e Vaisanen per cui dovrebbe schierare Semper in porta, in difesa Brivio, Cesar, Rigione e Dickmann, a centrocampo Obi, Garritano e Segre, Vignato trequartista dietro alla due punte Meggiorini e Djordjevic.

QUI PISA D’Angelo deve rinunciare a Moscardelli e Liotti che comunque sono sulla via del recupero, per cui dovrebbero scendere in campo Gori in porta, in difesa Belli, Aya, benedetti e Lisi, a centrocampo Verna, Gucher e De Vitis, Siega trequartista dietro alle punte Marconi e Masucci.

Chievo-Pisa, le probabili formazioni