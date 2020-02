Eccellenza: La Frattese a casa del Pomigliano

ECCELLENZA CAMPANIA GIRONE A: FRATTESE ATTESA DA UN POMIGLIANO IN GRANDE FORMA. LA SFIDA D’ALTA QUOTA TRA GRANATA E NEROSTELLATI INAUGURERÀ IL NUOVO “U. GOBBATO” -Il racconto a firma dell’Ufficio Stampa della societa’ Nerostellata che presenta la partita:

Il pareggio-beffa contro il Marcianise ha rallentato la rincorsa al primato della Frattese, che è intenzionata a riprendere la sua marcia già dal prossimo turno. Ad attendere i nerostellati ci sarà l’Asd Calcio Pomigliano, compagine in grado di ottenere ben otto vittorie consecutive. Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, i granata, complice l’avvento sulla panchina di mister Carannante, hanno iniziato a macinare successi, scalando posizioni in classifica e raggiungendo la zona play-off. Quinta forza del campionato, la società di patron Pipola vanta uno score di 38 punti e da questa domenica tornerà a giocare gli incontri casalinghi tra le mura amiche del “Gobbato”. Terminati i lavori relativa all’area delle panchine e l’installazione del manto erboso sintetico, l’impianto cittadino sarà pronto ad ospitare, per la prima volta dopo il restyling, una partita del Pomigliano. Questo ritorno “a casa” sarà uno sprono in più per Pastore & co. a fare del loro meglio. Tuttavia i ragazzi di mister Grimaldi vorranno difendere a tutti i costi il prezioso terzo posto, inseguendo la quinta vittoria su sei gare consecutive in trasferta. Grezio & co., infatti, hanno dimostrato di non patire la pressione della trasferta e di saper imporre il proprio gioco anche lontani dal “P. Ianniello”. Dunque si preannuncia uno scontro “ad altra quota” tra due corazzate, che si fronteggeranno senza esclusione di colpi. All’andata finì 3-0 per i nerostellati, che si imposero con decisione sui granata, ma, a distanza di un girone, sono cambiate molte cose e fare un pronostico sarebbe impossibile. Da un lato c’è il Pomigliano, alla ricerca del nono successo di fila, che avrebbe dello straordinario; dall’altro figura la Frattese, tesa a mettersi alle spalle il 2-2 amaro dello scorso turno ed a ripartire all’insegna dei tre punti. Sarà un match di tutt’altra categoria!

La gara, valevole per la ventitreesima giornata del Girone A di Eccellenza Campania, avrà luogo, come già accennato, allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano d’Arco ed il fischio d’inizio della gara, in programma domenica 9 Febbraio, è fissato alle ore 11. Infine la società informa che il prezzo del tagliando sarà pari a €5,00, eccetto per le donne e gli under 14 che, così come al “P. Ianniello”, potranno accedere gratuitamente all’impianto di Pomigliano. L’auspicio è quello di assistere ad un’adesione massiccia della tifoseria nerostellata, chiamata a far sentire il suo supporto in un match fondamentale. E tu cosa aspetti? Non farmelo raccontare, vivilo! Uniti si vince!

INFO MATCH:

⚽️ Asd Calcio Pomigliano-Asd Frattamaggiore Calcio

📅 Domenica 9 Febbraio

🕓 Ore 11:00

🏟 “Ugo Gobbato” – Pomigliano d’Arco (Na)

📍 Via Ugo Gobbato

🏆 Ventitreesima giornata “Eccellenza Campania Girone A”

🎟 Costo biglietto: €5,00

🆓 Ingresso gratuito per donne ed under14