Si è conclusa ieri la penultima giornata del campionato di Eccellenza Sicilia Girone A. Continua a vincere il Licata che nonostante la promozione, ha battuto in trasferta la Pro Favara per 2-4. Nonostante il secondo posto conquistato, il Canicattì ha vinto per 6-0 contro il Geraci. Vittoria importante per il Città Di Sant’Agata per 1-3 in casa del Mazara e con questo risultato, ha ipotecato il terzo posto in classifica. Il Dattilo e la Parmonval conquistano matematicamente i playoff e si daranno battaglia per il quarto posto in virtù dell’inizio dell’altra competizione. Decisi i verdetti nella zona bassa della classifica con Castelbuono e Partinicaudace retrocessi in Promozione e con Cus Palermo, Nuova Città di Caccamo e S.C. Marsala 1912 che disputeranno i playout. L’unico verdetto da decidere e chi tra Mussomeli, Castellammare Calcio e Pro Favara andrà a disputare i playout.

RISULTATI DELLA 29°GIORNATA DI ECCELLENZA SICILIA GIRONE A

C.U.S. Palermo – Castellammare Calcio 0-2

Canicattì – Geraci 6-0

Nuova Città Di Caccamo – S.C. Marsala 1912 3-1

Alba Alcamo – Parmonval 0-0

Mazara Calcio – Città Di S. Agata 1-3

Partinicaudace – Dattilo Noir 1-5

Polisportiva Castelbuono – Mussomeli 0-6

Pro Favara – Licata Calcio 2-4

CLASSIFICA ECCELLENZA SICILIA GIRONE A

Licata Calcio 79 Canicattì 69 Città Di S. Agata 57 Dattilo Noir 52 Parmonval 50 Mazara Calcio 43 Alba Alcamo 43 Geraci 42 Castellammare Calcio 38 Pro Favara 37 Mussomeli 35 C.U.S Palermo 32 Nuova Città di Caccamo 28 S.C. Marsala 1912 26 Partinicaudace 11 Castelbuono 6

PROSSIMO TURNO ECCELLENZA SICILIA GIRONE A

Castellammare Calcio – Nuova Città Di Caccamo

Città Di S. Agata – Alba Alcamo

Dattilo Noir – Canicattì

Geraci – C.U.S Palermo

Licata Calcio – Mazara Calcio

Mussomeli – Partinicaudace

Parmonval – Polisportiva Castelbuono

S.C. Marsala – Pro Favara