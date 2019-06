Sono giorni – questi – in cui inizierà a prendere forma la prima Anconitana del giovanissimo nuovo tecnico Davide Ciampelli. L’ex tecnico della Jesina ha accettato i dorici nonostante fosse attenzionato da diversi club di Serie D,ma anche dal Gubbio in Serie C.

Come per il tecnico – con l’approdo del quale dovrebbe cambiare sul campo la filosofia di gioco – anche in mezzo al campo la società della famiglia Marconi potrà contare su uno dei pezzi pregiati del mercato. Nella prossima stagione giocherà in biancorosso il centrocampista Stefano Costantino.

Si tratta di un centrocampista – classe 1987 – in grado di giocare sia come centrale che in posizione di mezzala. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Magazine Pragma, il giocatore ex Savoia e Sorrento – profilo richiestissimo nella categoria superiore rispetto all’Eccellenza nella quale militerà – si troverebbe già nelle Marche.

I tifosi dorici possono sperare che abbia lo stesso straordinario impatto che ha avuto nella passata stagione un altro centrocampista campano, Ivan Visciano.

Curiosità: nel 2002 – con 16 presenze in Serie B – ha indossato la maglia dorica il fratello di Stefano Costantino, Raffaele, ex attaccante classe 1975.

Foto in evidenza tratta dal profilo Facebook dell’US Anconitana asd