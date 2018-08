Esclusiva, Juve Stabia piace un attaccante del Lecce

Continua il ballo delle punte, secondo quando raccolto dalla nostra redazione, alle vespe piace molto Mario Pacilli, forte attaccante del Lecce.

La sua storia:

Nativo dell’Aquila ma cresciuto a Torano di Borgorose (RI), matura calcisticamente nel settore giovanile della Ternana arrivando in prima squadra appena diciottenne, in Serie B, senza però mai esordire. L’anno successivo disputa con gli umbri il campionato di Serie C1 totalizzando 25 presenze ed una rete.

Nel 2007, giovanissimo, si trasferisce in Svizzera per giocare nel Chiasso, formazione militante nella seconda serie elvetica. Tornato in Italia viene ingaggiato dall’Avellino con cui esordisce in Serie B.

Si accasa quindi alla Pro Patria, con cui disputa la Prima Divisione, conclusasi con una retrocessione ai play-out, collezionando 33 presenze e quattro reti. Rimane con i bustocchi anche la successiva annata, in Seconda Divisione. L’anno seguente disputa il suo secondo torneo tra i cadetti con la maglia dell’AlbinoLeffe con cui disputa la stagione 2011-2012, terminata con la retrocessione dei lombardi, e la prima parte della seguente.

Nel gennaio 2013 passa al Trapani con cui conquista la promozione in Serie B, la prima nella storia dei siciliani, cui contribuisce con 10 presenze; rimane in Sicilia anche l’anno seguente disputando la Serie B e collezionando 21 presenze.

Svincolatosi dai granata, nel 2014 torna nella sua città natale firmando un biennale con L’Aquila. Con i rossoblù fa il suo esordio il 30 agosto, in casa, contro il Gubbio e segna la sua prima marcatura una settimana più tardi, in trasferta, contro l’Ascoli. Il 26 giugno 2015 rescinde consensualmente il contratto che lo legava al club abruzzese.

Il 29 ottobre firma, da svincolato, con la Cremonese.

Il 13 luglio 2016 passa al Lecce, con cui si lega con un biennale.