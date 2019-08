Esclusiva, l’ex Juve Stabia Romeo riparte dalla Sicilia

Nuova avventura per Samuele Romeo:

Dopo l’ultima stagione in Sardegna, alla corte della Torres, il difensore classe 1989, dovrebbe tornare nella sua sicilia.

Il difensore, nativo di Palermo, dopo aver giocato proprio nella primavera rosanero, dovrebbe essere il prossimo difensore del Marsala, secondo quando raccolto dalla nostra redazione.

Romeo e’ un giocatore di esperienza, ha giocato in team come Alessandria, Empoli e Juve Stabia, oltre a Sorrento, Latina e Mantova, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni.

Uno dei pupilli di Maurzio Sarri, infatti lui ha lavorato tanto insieme all’attuale allenatore della Juventus, diventando una sorte di maestro calcistico.

Il matrimonio tra Romeo ed il Marsala, sembrebbe cosa fatta, il calciatore piaceva molto anche al Licata ed a diverse formazioni anche di categoria superiore ma alla fine la settimana prossima dovrebbe arrivare la fumata bianca di questa trattativa.