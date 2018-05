Tom Davies salva l’Everton dalla sconfitta e condanna i Saints a dover lottare ancora per la salvezza: cronaca e tabellino di Everton vs Southampton 1-1.

EVERTON VS SOUTHAMPTON 1-1, LA CRONACA

Acciaccati Rooney e Walcott, Allardyce rilancia dal primo minuto Davies e Bolasie, oltre a Vlasic, alla 2° partita consecutiva da titolare. La partita è soporifera, e se non fosse per i cori dei tifosi, avrebbe fatto addormentare tutti gli spettatori, a casa o allo stadio.

Nel primo tempo l’Everton supera la metà campo soltanto una volta, con un tiro dal limite ad inizio partita di Tom Davies, che termina di poco a lato.

Pickford deve superarsi su Austin dopo 20 minuti, a seguito di una conclusione dal limite molto potente. Il portiere si ripete poi anche su Tadic qualche minuto più tardi.

Nel secondo tempo il Southampton mostra più determinazione nella ricerca al gol del vantaggio, e questo puntualmente arriva, anche grazie all’abbassamento della linea difensiva dell’Everton, passato alla difesa a 5 con l’ingresso di Funes Mori (fuori uno spento Bolasie). A segnare è Redmond, di testa su cross di Cedric, che rompe così un lungo digiuno e condanna così momentaneamente il WBA (vincente con il Tottenham nel pomeriggio) alla retrocessione.

Il giocatore dei Saints ci riprova in altre 2 occasioni, ma il primo tiro finisce alto, mentre sul secondo Pickford è pronto sul suo palo per la respinta.

All’85° espulso Yoshida per doppia ammonizione a seguito di un fallo su Niasse (entrato a partita in corso e molto pimpante), lanciato in ripartenza.

Nel finale va vicino alla rete Baines con un grande calcio di punizione, ma McCarthy impedisce alla palla di insaccarsi nell’angolino alto. Poi alla fine del recupero, assalto finale con tutta la squadra in avanti, palla di Gueye per Davies, appostato al limite, tiro al volo, deviato, e palla in rete. Il Goodison Park può finalmente esplodere ed esultare insieme al suo gioiellino, che segna nonostante una partita tutt’altro che eccelsa.

L’immagine più bella di questa partita rimarrà l’esultanza dei giocatori con i tifosi, che all’ultima partita in casa della stagione, hanno dimostrato ancora grande attaccamento al club.

Il Southampton, che con una vittoria avrebbe fatto un passo importantissimo verso la salvezza, dovrà lottare ancora molto.

Piccola parentesi non riguardante direttamente questa partita: il WBA non meritava di retrocedere oggi dopo una vittoria bella e sofferta come quella contro il Tottenham e l’Everton gli ha dato un’ultima occasione per provare a restare in Premier League. Siamo certi che anche nella terra d’Albione ci sia stato qualche tifoso contento del risultato.

EVERTON VS SOUTHAMPTON 1-1, IL TABELLINO

Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Jagielka (80° Klaassen), Keane, Baines; Gueye, Schneiderlin, Davies; Bolasie (46° Funes Mori), Tosun, Vlasic (58° Niasse).

Panchina: Robles, Martina, Kenny, Baningime. Allenatore: Allardyce

Southampton (5-3-2): McCarthy; Cedric, Bednarek, Yoshida, Hoedt, Bertrand; Hoejbjerg, Romeu, Lemina (46° Redmond); Tadic (70° Ward-Prowse), Austin (76° Long).

Panchina: Forster, Stephens, McQueen, Gabbiadini. Allenatore: Hughes

MARCATORI: 56° Redmond (S), 95° Davies (E)

ESPULSI: Yoshida all’85° (S)

CreditFoto: Facebook