Dopo la sconfitta ai rigori con il Lille di ieri (fare click qui per rivivere il match), i Toffees tornano in campo per l’Algarve Football Cup: Porto – Everton si chiude 1-0.

PORTO – EVERTON 1-0, LA CRONACA

20:00 – Annunciate le formazioni ufficiali, un’ora al calcio d’inizio.

1° – Iniziata la partita!

7° – Ancora nessuna occasione, ma in campo la palla è costantemente in possesso dell’Everton, che dimostra personalità e grinta. Il solo fatto di voler avere in mano il pallino del gioco dimostra un cambiamento netto rispetto alla mentalità data da Allardyce nella scorsa stagione.

8° – Tiro di Mirallas dalla distanza, risponde Casillas che devia in angolo.

16° – Bella percussione di Dowell, che salta un uomo e dal limite dell’area calcia: Casillas si distende e para.

19° – Altra buona combinazione offensiva dei Toffees: Tosun viene servito con un filtrante largo; il turco scarica per Dowell a centro area, ma stavolta il suo tiro è lento e centrale ed il portiere ex Real blocca.

21° – Ammonito Schneiderlin per un brutto fallo a centrocampo.

24° – Spettacolare giocata di Tosun! Coleman prende una palla impossibile a fondo campo e la crossa al centro dove c’è Tosun, che incredibilmente riesce ad agganciarla, salta un uomo e tira: palo clamoroso. Se la palla entrava il pubblico sarebbe sceso in campo per esultare.

27° – Arriva anche la prima occasione per il Porto: cross dalla sinistra di Brahimi per Aboubakar, marcato male dai centrali, ma per fortuna dei Toffees il centravanti non riesce ad agganciare la palla in scivolata e Stekelenburg riesce a catturarla.

30° – Dowell serve Sandro, che prova un tiro rasoterra dal limite che va a finire sull’esterno della rete dando l’impressione del gol.

35° – Il Porto adesso, in questo finale di frazione, inizia a farsi avanti per provare a costruire palle gol, ma la difesa dei Toffees per il momento è attenta e regge.

40° – Corner battuto da Telles, colpo di testa di Felipe, ma è debole e Stekelenburg blocca a terra.

44° – Ammonito Sandro per atterramento di Brahimi sulla trequarti.

45° – Dalla punizione conseguente, battuta da Telles, arriva il gol di Aboubakar (anche a seguito di un rimpallo sulla mano), ma il giocatore era in fuorigioco, segnalato dal guardalinee.

45° – Duplice fischio, tutti negli spogliatoi.

46° – Iniziato il secondo tempo della partita. Squadre ancora sullo 0-0, nessun cambio all’intervallo.

51° – Brutto errore di Keane, che lascia passare un filtrante di Otavio diretto a Marega, che a quel punto solo contro Stekelenburg realizza l’1-0.

60° – L’Everton sembra molto stanco dopo un primo tempo fatto al massimo.

63° – Prova il colpo dalla distanza Oliveira, ma il suo tiro finisce di pochissimo a lato.

65° – Mirallas sbaglia un brutto passaggio a centrocampo e lancia il Porto in contropiede, ma con grande spirito di sacrificio il belga rientra e recupera palla strappando applausi.

69° – Brahimi lancia Felipe, che si presenta a tu per tu con Stekelenburg, bravo a rimanere in piedi e parare.

81° – Il Porto continua con la sua girandola di cambi, mentre l’Everton, complice anche l’aver giocato ieri, tiene in campo gran parte di coloro che hanno iniziato il match e la stanchezza si fa sentire.

88° – Come prevedibile il ritmo non fa che calare, con il Porto che amministra il vantaggio e l’Everton che prova più con la forza d’inerzia che con il fiato, a trovare il pareggio.

90° – Finisce così la partita, 1-0.

La condizione dei Toffees al momento non è delle migliori e si è ampiamente visto: dopo un grande primo tempo, dove è mancato soltanto il gol, anche a causa della buonissima partita di Casillas, nel secondo tempo il calo è stato vistoso ed il Porto ne approfittato con l’unico tiro nello specchio della ripresa.

Prossima amichevole, il 26 luglio alle 20:45, sempre LIVE qui su MagazinePragma.

PORTO – EVERTON 1-0, IL TABELLINO

Porto (4-2-3-1): Casillas (78° Vanà)); J. Pedro (72° M. Pereira), Felipe (72° Chidozie), D. Leite, Telles; Otavio (81° A. Lopez), S. Oliveira (72° Soares); O. Torres, Brahimi (81° A. Pereira), Merega (78° Hernani); Aboubakar (72° B. Costa).

Panchina: Fabiano, Marius. Allenatore: Sérgio Conceiçao

Everton (4-3-3): Stekelenburg; Coleman, Keane, Jagielka (75° Holgate), Baines; Davies (87° Besic), Schneiderlin, Dowell; Sandro (87° Niasse), Tosun, Mirallas (72° Vlasic).

Panchina: Robinson, Evans, Williams, Connolly, Klaassen, Calvert-Lewin, Sigurdsson, Gueye, Hilton, Kenny, Hewelt, Pennington. Allenatore: Marco Silva

MARCATORI: 51° Marega (P)

CreditFoto: Facebook