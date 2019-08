Ex Juve Stabia: Albadoro e Di Somma ancora insieme

E’ sicuramente uno dei giocatori che la lasciato il segno con la maglia della Juve Stabia, stiamo parlando di Diego Albadoro, uno degli eroi della promozione delle vespe ai tempi di Piero Braglia in panchina con Salvatore Di Somma come Direttore Sportivo.

Il Dirigente di Castellammare di Stabia, ex bandiera dell’Avellino, corteggia Diego Albadoro. Il binomio Di Somma-Albadoro, si ripetera’ ancora una volta in campania, alla corte del Lupo Iripino. Lo annuncia la societa’ con una nota stampa.

Us Avellino comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Diego Albadoro per le prestazioni sportive nella stagione 2019/2020.

Albadoro dopo la Ternana, torna in campania e provera’ a dare spettacolo ai tifosi Irpini dello Stadio Partenio di Avellino