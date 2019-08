Ex Juve Stabia: Nel destino di Liviero, il “Romeo Menti”

Matteo Liviero, giocatore che ha giocato due anni a Castellammare Di Stabia, il primo in Serie B alla corte di Pea-Braglia, poi in Lega Pro con Fontana e Carboni. Difensore dal vizio del goal. Il giocatore ha sposato il Vicenza, come riporta il comunicato della societa’, evidentemente il Romeo Menti e’ nel suo destino: