Frattese, il prossimo impegno di campionato, come riporta una nota della societa’:

Frattese: ECCELLENZA CAMPANIA GIRONE A: I NEROSTELLATI FANNO VISITA ALLA REAL POGGIOMARINO. GREZIO & CO. A CACCIA DI RISCATTO NEL MATCH DEL “VIGILANTE VARONE”

Tornare a vincere sin da subito per dimenticare la sconfitta contro l’Afro Napoli Utd: è questo l’obiettivo della Asd Frattamaggiore Calcio, che vuole ripartire all’insegna dei tre punti! Lo scivolone interno contro i biancoverdi è stato un fulmine a ciel sereno, che ha interrotto la lunga striscia di risultati utili consecutivi.

Tuttavia in casa Frattese c’è armonia e si sta lavorando con abnegazione per arrivare nel miglior modo possibile alla trasferta contro la Real Poggiomarino. La compagine di mister Teta, a +4 dalla zona play-out, sarà la prossima avversaria dei nerostellati nel match valevole per la ventunesima giornata del Girone A di Eccellenza Campania. La gara, in programma sabato 25 Gennaio, andrà in scena allo stadio “Comunale Vigilante Varone” di Sant’Antonio Abate ed il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30.

Per i ragazzi di mister Grimaldi il match è alla portata, ma non dovranno sottovalutare gli avversari, intenzionati a non sfigurare dinanzi al proprio pubblico. Entrambe le squadre

vengono da una sconfitta di misura: Lucarelli & co. hanno perso in trasferta contro un Pomigliano in salute, mentre i nerostellati si sono arresi ai giovani dell’Afro Napoli negli ultimi minuti di gara. Dunque ci sarà aria di riscatto in quel di Sant’Antonio Abate con le squadre che inseguono due obiettivi diversi, ma animate dalla stessa voglia di rivincita.

Inoltre la società informa che il prezzo del biglietto è pari ad €5,00, eccetto per le donne e gli under 14 che potranno accedere gratuitamente all’impianto sportivo. La dirigenza nerostellata si augura che ci sia un cospicuo numero di tifosi al seguito, così come accaduto nell’ultima trasferta ischitana. Uniti si vince!

INFO MATCH:

⚽️ Real Poggiomarino-Asd Frattamaggiore Calcio

📅 Sabato 25 Gennaio

🕓 Ore 14:30

🏟 “Vigilante Varone” – Sant’Antonio Abate

📍 Via Casa Rostillo, 4

🏆 Ventunesima giornata “Eccellenza Campania Girone A”

🎟 Costo biglietto: €5,00

🆓 Ingresso gratuito per donne, under 14

Pasquale Porzio

Asd Frattamaggiore Calcio