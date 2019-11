Frattese, le ultime verso Pozzuoli

Frattese in trasferta a casa della Puteolana, gara a porte chiuse, la societa’ con un lunga nota stampa racconta le ultime notizia:

La decima giornata del Girone A di Eccellenza Campania si avvicina. Dopo nove incontri, l’equilibrio regna sovrano ed in ogni zona della classifica tutto è ancora da scrivere. Emblema di questo equilibrio sono i “quartieri alti” del girone, in cui tra la prima e la quinta forza intercorrono solo cinque punti di differenza.

All’interno di questo “gruppetto” figurano anche la Asd Frattamaggiore Calcio, terza a venti punti, e la Asd Puteolana 1902, seconda a +2 dai nerostellati. Tuttavia domenica potrà muoversi qualcosa, poichè si disputerà il big match tra i diavoli rossi e la compagine di mister Grimaldi. Un match di cartello che, oltre a valere il secondo posto momentaneo, rappresenta lo scontro tra due squadre blasonate e dal passato vincente.

Inoltre ci saranno diversi duelli individuali: il primo, inevitabile, riguarda gli allenatori. Ciaramella, ex Frattese, siederà sulla panchina della squadra di Pozzuoli, mentre Grimaldi, al suo secondo match in nerostellato, guiderà i calciatori di D’Errico. In campo, poi, i calciatori, dall’elevato tasso tecnico e molto esperti, daranno vita ad un match che si preannuncia spettacolare.

L’appuntamento è domenica 3 Novembre alle ore 14:30 ed il teatro dell’incontro, sebbene silenzioso ed orfano di pubblico, in virtù della decisione di far disputare la gara a porte chiuse, sarà il “D. Conte” di Pozzuoli. Infine questa gara vale molto per entrambi gli ambienti, che aspirano a raggiungere obiettivi importanti in questa stagione.

In casa Frattese sarà la seconda uscita di Teore Grimaldi che vorrà bissare il successo interno ottenuto contro la Sibilla, ma dovrà vedersela con una compagine attrezzata come la Puteolana. Gli ingredienti per divertirci ci sono tutti e tranne qualche nota stonata (assenza di pubblico) si assisterà ad un gran match. Uniti si vince!

INFO MATCH:

⚽️ Asd Puteolana 1902-Asd Frattamaggiore Calcio

📅 Domenica 3 Novembre

🕓 Ore 14:30

🏟 “Domenico Conte” – Pozzuoli

📍 Traversa I Via Virgilio, 14

🏆 Decima giornata “Eccellenza Campania Girone A”

🚪Match a porte chiuse