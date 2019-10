Arriva una svolta sicuramente brutta per i tifosi, la prossima gara sara’ a porte chiuse, lo annuncia la societa’ nerostellata con una nota ufficiale:

PUTEOLANA-FRATTESE SI GIOCHERÀ A PORTE CHIUSE: RIGETTATO IL RECLAMO DELLA SOCIETÀ GRANATA

Stando a quanto emanato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la gara tra Asd Puteolana 1902 ed Asd Frattamaggiore Calcio, valevole per la decima giornata del Girone A di Eccellenza Campania, si disputerà a porte chiuse. La riunione odierna ha deciso di rigettare il reclamo d’urgenza avanzato dalla società di Pozzuoli e di confermare quanto disposto in precedenza. Dunque il match del “D. Conte”, in programma domenica 3 Novembre alle ore 14:30, sarà orfano di entrambe le tifoserie, che non potranno accedere all’impianto sportivo.