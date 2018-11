Frosinone – Fiorentina: lotta per la salvezza e lotta per la qualificazione in Europa

Alle ore 20:30 di questa sera, presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ci sarà l’anticipo della 12esima giornata di serie A, che vedrà sfidarsi il Frosinone e la Fiorentina.

La squadra toscana punterà a fare punti per guadagnarsi la qualificazione in Europa, mentre il Frosinone dal canto suo, dovrà fare punti per potersi salvare nella massima serie.

I toscani sono reduci di un pareggio con la Roma, mentre i canarini sono reduci di un pareggio contro il Parma. Un punto a testa nell’ultima gara disputata e palla al centro questa sera.

Moreno Longo in questo match fondamentale, dovrà fare a meno di Camillo Ciano che a causa di un infortunio, dovrà stare fuori dai campi per circa 10 giorni.

DESIGNAZIONI ARBITRALI

ARBITRO: Sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli ad arbitrare il match Frosinone-Fiorentina

ASSISTENTI: Longo e Peretti

IV UFFICIALE: Illuzzi

VAR: Nasca

AVAR: Fiorito

Salvo cambi all’ultimo minuto, le probabili formazioni saranno le seguenti:

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Vloet, Campbell; Ciofani.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

PRECEDENTI

Fiorentina-Frosinone: 4-1

Frosinone-Fiorentina:0-0

Dove seguire il match:

Su Sky Sport Serie A, sul satellite (202), sul digitale terrestre (373), canale Sky Sport (251 del satellite).

La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

Fonte immagine in evidenza: pagina Facebook Frosinone Calcio