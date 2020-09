Haas e Paganini è addio, stop di 3 mesi per Mirko Gori. Roma e Lazio pronte per disputare l’amichevole allo Stirpe

Si è appena concluso il campionato ma un altro è già alle porte e in casa Frosinone le novità sono dietro l’angolo. Con la permanenza in B, Haas ha salutato i canarini, non è mancato il suo saluto sul profilo Instagram in cui ha dimostrato l’affetto e il calore verso la squadra ciociara:

“Una fine così fa male, anche dopo alcuni giorni è difficile esprimere a parole ciò che è successo. Eravamo molto vicini a raggiungere il nostro obiettivo comune, purtroppo nel calcio la vittoria e la sconfitta sono sempre molto vicine. Credo però, che in ogni sconfitta ci sono anche gli aspetti positivi,abbiamo ritrovato insieme i nostri valori nei playoff. Molti credevano che fossimo già arrivati alla fine, ma non abbiamo mai mollato, siamo andati avanti insieme. Sono convinto che il Frosinone tornerà dove merita”!

Purtroppo anche il “matrimonio” tra Luca Paganini e il Frosinone è giunto al termine, dopo tanti anni, il numero 7 al quale non è arrivato il rinnovo del contratto, è pronto ad indossare una nuova maglia e ad affrontare una nuova esperienza. Destino diverso è quello di Mirko Gori, che invece ha rinnovato fino al 2024, ma che starà fermo per 2-3 mesi, tempi di recupero stimati per il post-intervento alla spalla.

Ricordiamo inoltre gli appuntamenti con le amichevoli allo Stirpe, dove il Frosinone sfiderà la Roma e la Lazio:

Mercoledì 9 settembre ore 18:00 contro la Roma

Sabato 12 settembre alle ore 18:00 contro la Lazio

Annalisa Sementilli