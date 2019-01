Riccardo Montolivo è stato più volte nominato come uno tra i papabili acquisti del Genoa in questa sessione calciomercato invernale.

Il suo nome era già stato accostato i colori rossoblu in passato ma la mancanza di presupposti aveva determinato il fallimento di ogni trattativa tra Milan e Genoa.

L’arrivo di Prandelli sulla panchina del grifone potrebbe dare una spinta determinante per il trasferimento di Montolivo in Liguria.

Il tecnico lombardo, da sempre si è dichiarato estimatore dell’atleta di Caravaggio; sarebbe contento di aggiungere un centrocampista con la sua esperienza alla rosa del Grifone.

Inoltre, le prestazioni non positive di Sandro e di Veloso nel ruolo di regista di centrocampo, hanno portato il tecnico rossoblu a credere che sia necessario portare all’ombra della lanterna un centrocampista di qualità in grado di fungere da regista.

Per questo motivo il profilo di Riccardo Montolivo potrebbe essere preferito a quello di un ex genoano come Bertolacci.

E pronosticabile che nelle prossime settimane Milan e Genoa raggiungano un accordo che forse porterebbe benefici ad entrambe le squadre.