Torna al gol Milik con una doppietta e torna a vincere il Napoli. Con una doppietta il polacco piega un ottimo Verona e riaccende i tifosi prima della trasferta di Salisburgo. Milik e Younes tornano titolari e se il tedesco gioca una partita senza infamia e senza lode, il polacco fa la differenza. E rientrano in gioco anche Fabian Ruiz ed Allan che sembrano essere i giocatori di inizio campionato. E nota di merito per Malcuit a cui la concorrenza ha fatto la differenza.

Ma il Verona lascia subito intendere che farà l’agnello sacrificale. E se l’attaccante polacco viene anticipato, in due tempi, da Silvestri sul cross di Malcuit al settimo. Ed è sempre il portiere veneto a respingere una conclusione senza troppe pretese di Allan un minuto dopo. Da quel momento, il Napoli esce dal campo e gli ospiti prendono l’iniziativa e inizia a pressare a tutto campo. oE a questo punto spunta il nuovo portiere che Mancini dovrà considerare per Euro 2020. Il giovane numero uno napoletano si merita gli applausi quando, al 18’ respinge di seguito le conclusioni di Lazovic, Pessina e Stepinski.

E non è finita qui perché, un paio di minuti dopo, con i suoi in bambola, respinge coi piedi un gran tiro ravvicinato di Zaccagni. Il napoli è completamente in balia degli avversari. Ma il verona non concretizza e, alla fine, paga le conseguenza. Alla prima azione il Napoli concretizza. Malcuit si avventa su una corta respinta, serve Callejon che di prima serve il connazionale Fabian Ruiz. Lo spagnolo, no look, mette in mezzo. Milik anticipa tutti e segna il suo primo gol.

Nel secondo tempo è il Napoli a gestire tutto, con gli ospiti ormai spompati. Juric richiama Zaccagni e inserisce Salcedo al 52′, mentre Silvestri deve distendersi per respingere la conclusione di destro di Fabian Ruiz. Lo stesso portiere veronese devia in angolo una conclusione ravvicinata di Younes cinque minuti dopo. Juric prova anche con Di carmine per Stepinski mentre Ancelotti sostituisce Younes con Zielinski. Ed è proprio il polacco a conquistarsi la punizione, battuta da Insigne, e che consente a Milik di raddoppiare.

Mertens e LLorente prendono il posto di Insigne e Milik, che prendono una meritata ovazione. E i due neo entrati per poco non chiudono definitivamente la partita all’87’. Cross di Malcuit, Llorente schiaccia di testa, de silvestri devia sui piedi di Mertens. Il belga tira a colpo sicuro ma prende solo il palo interno. L’ulmtio squillo è al 92′. Mertens stende Tutino, punizionje battuta dal stesso giocatore del Verona, Rrhamani svetta su Di Lorenzo ma il suo colpo di testa fa la barba al palo.

E con questo risultato il Napoli spazza un po’ di nubi e si prepara al meglio per la trasferta col Salisburgo. Partita che può già essere decisiva per il passaggio del turno.