Il Real Madrid e’ Campione del Mondo!

Come da Copione, finisce la favola degli Arabi dell’Al Ain, vincitori morali del torneo e Solari, diventa l’allenatore Campione del Mondo.Tutto facile per il Real Madrid che alza la Coppa del Mondo per Club per la settima volta nella sua meravigliosa storia. Apre le danze Modric, poi goal capolavoro di Llorente, giocatore molto interessante ed il solito Sergio Ramos, partecipa alla festa. Poi Shiotani per il goal della bandiera ed un autorete a siglare il 4-1 definitivo.

Il tabellino

REAL MADRID-AL AIN 4-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Llorente (82′ Casemiro), Kroos (70′ Ceballos); Lucas Vazquez (84′ Junior Vinicius), Benzema, Bale. All.: Solari.

Al-Ain (4-3-2-1): Eisa; Mohamed Ahmad (64′ Mohammed), Ahmed, Fayez, Shiotani; Aboudan Al Jaberi, M. Abdulrahman (67′ A. Abdulrahman), Doumbia; El Shahat, Caio; Berg (75′ Nader). All.: Mamic.

Arbitro: Jair Marrufo (Usa).

Gol: 14′ Modric (R), 60′ Llorente (R), 78′ Sergio Ramos (R), 86′ Shiotani (A), 91′ aut. Nader (R).

Note – Recupero 3+4. Ammonito: Sergio Ramos.