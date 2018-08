Le ultime sul mercato dell’Inter

Ad una settimana alla fine del calciomercato in Serie A, l’Inter si prepara gli ultimi movimenti per completare la rosa. Ovviamente tutto gira intorno a Luka Modric che sarebbe davvero il colpo all’occhiello di una sessione estiva di mercato di alto livello, gia`arricchita da sei colpi importanti.

Il croato potrebbe incontrare Perez nelle prossime ore. Il presidente dei Blancos dovrebbe proporgli un aumento di stipendio sino a 14 milioni annui. Modric dal canto suo dovrebbe ribadire la sua voglia di Inter, spinto anche dall’ex merengues Pedrag Mijatovic il quale lo sta spinngendo verso i nerazzurri dove potrebbe esserci spazio anche per lui. Intanto il Real sta chiudendo per Thiago Alcantara.

Non solo Modric, l’Inter in queste ore sta chiudendo un altro colpo, ossia dal Monaco e`pronto ad arrivare a Milano, Keita Balde. Il suo agente ha postato una foto su Twitter con dei puntini sospensivi. La trattativa sembra essere tutta in discesa con o senza l’inserimento di Candreva. Se non partira` l’ex Lazio, potrebbe invece andare in prestito Karamoh.