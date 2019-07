GODIN HA FIRMATO

Godin è venuto a Milano per spiegare che cos’è l’anima dell’Uruguay, così termina il video con cui l’Inter annuncia ufficialmente l’acquisto del difensore ex Atletico Madrid. Godin illustrerà cos’è la garra charrua anche se gli interisti ne sanno già qualcosa avendone avuto qualche assaggio in passato.

Era il 20 maggio 2018 quando l’Inter sconfisse la Lazio e dopo 6 anni di assenza tornò a qualificarsi in Champions League con un goal dell’uruguagio Vecino. Successivamente, proprio nella prima gara di Champions League lo stesso Vecino si ripetè infilzando il Tottenham divenuto poi vicecampione d’Europa. In entrambi i casi il commentatore tecnico Daniele Adani, esperto di calcio sudamericano, menzionò la garra charrua. Secondo il dizionario della lingua spagnola garra significa artiglio, ma in senso lato può arrivare all’accezione di lotta con grande tenacia. I charrua erano una popolazione indios che vivevano nelle vicinanze del Rio de la Plata.

I nerazzurri avevano trovato già a gennaio l’accordo col difensore, come da noi riportato; l’uruguaiano guadagnerà 4.5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2022.

ANCHE LAZARO È UFFICIALE

Prende forma il 3-5-2 di Conte, i nerazzurri, infatti, oggi anche hanno ufficializzato anche l’arrivo di Valentino Lazaro. L’ex laterale dell’Hertha Berlino stamattina ha effettuato le visite mediche per poi firmare un contratto fino al 2023. L’austriaco è stato pagato 22 milioni di euro e guadagnerà 1.5 milioni a stagione. Questo l’annuncio sul sito ufficiale dell’Inter: