Oggi pomeriggio alle 18 c’è Inter – Atalanta: si tratta di un altro scontro diretto, dato che la Dea ha raggiunto il quinto posto.

E’ attesa anche oggi una grande cornice di pubblico a San Siro per Inter – Atalanta. Le due squadre sono separate solamente da 5 punti in classifica. Il turno infrasettimanale, caratterizzato dalla sconfitta della Lazio e dai pareggi di Milan e Roma, è stato favorevole ad entrambe le squadre; la volata per i posti in Champions League si sta rivelando molto avvincente. Spalletti sembra intenzionato a confermare dieci undicesimi della squadra che ha fatto a brandelli il Genoa solo quattro giorni fa, l’unico cambio dovrebbe essere Vecino al posto di Gagliardini. Sono ancora indisponibili, seppur sulla via del recupero, Lautaro Martinez e De Vrij. Possibili sorprese potrebbero essere Dalbert e Cedric Soares, ma i favoriti per giocare sono Asamoah e D’Ambrosio.

Nell’Atalanta mancherà Zapata appiedato dal giudice sportivo, al suo posto è ballottaggio serrato tra Pasalic (con avanzamento di Ilicic in attacco) e Barrow. Non sarà della gara neanche l’infortunato Toloi, l’ex Gasperini conferma Gollini in porta, sulle fasce Castagne spinge per un posto da titolare, ma Hateboer e Gosens sembrano avanti nelle gerarchie. Djimsiti potrebbe giocare al posto di uno tra Palomino e Masiello.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric Soares, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Candreva, Keita Baldé.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Castagne, Ibanez, Palomino, Pessina, Barrow, Kulusevski.