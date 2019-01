Inter-Lazio è l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2018/19; vediamo come le due squadre si avvicinano a questo match.

Stasera a “San Siro” Inter-Lazio decreterà l’ultima semifinalista della Coppa Italia; ad attendere la vincente di questa sfida in gara secca c’è il Milan che ha battuto il Napoli per 2-0. I nerazzurri, nonostante in campionato siano nella posizione in classifica che gli compete, non attraversano un buon momento, essendo reduci da 1 punto nelle ultime due partite contro Sassuolo e Torino. Incominciano a circolare rumors piuttosto insistenti che vedono Spalletti confermato solo in caso di vittoria di un trofeo e, oltre all’Europa League, resta solo la coppa nazionale. Va da sé che una sconfitta potrebbe aprire scenari molto negativi per il tecnico, come per tutta la squadra. L’allenatore di Certaldo accantona il modulo con la difesa a 3, per tornare al 4-3-3. Non sono stati convocati gli infortunati De Vrij, Vrsaljko e Keita Baldé. Per il terzino croato l’avventura interista potrebbe già essere terminata visto che dovrebbe operarsi al ginocchio; così si spiega l’acquisizione di Cedric Soares, che sarà presente in panchina. Al posto del difensore olandese, trova spazio Miranda, mentre ad attorniare l’inamovibile Brozovic a centrocampo dovrebbero essere Gagliardini e Borja Valero. Le ali a disposizione sono poche, quindi dovrebbe giocare Joao Mario in quel ruolo, oltre a Politano; aggregato alla prima squadra anche il Primavera Salcedo.

La Lazio è reduce da una splendida gara contro la Juventus che però non è bastata per evitare la sconfitta contro i campioni d’Italia. Inzaghi, rispetto all’ultima partita di campionato, recupera Acerbi e Marusic, ma dovrebbe rinunciare sia a Luis Alberto che a Correa. Panchina anche per Parolo e Lulic, mentre Durmisi e Berisha avranno una grande chance per mettersi in mostra.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Joao Mario. All.: Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric Soares, Dalbert, Vecino, Nainggolan, Salcedo, Candreva, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Durmisi; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Guerrieri, Proto, Bastos, Badelj, Wallace, Kalaj, Zitelli, Lulic, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Correa.