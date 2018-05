Domani alle 12:30 si gioca Udinese-Inter, match valido per la 36ma giornata di serie A che potrebbe essere decisivo per la corsa ad un piazzamento Champions dei nerazzurri. Ecco i dubbi degli allenatori e le probabili formazioni.

Domani alle 12:30 al “Friuli” di Udine si terrà Udinese-Inter. I padroni di casa, reduci da 11 sconfitte consecutive ed 1 pareggio nelle ultime 12 gare, sono stati risucchiati nella lotta per la salvezza e hanno solo 3 punti di vantaggio sulla terzultima. I nerazzurri inseguono il quarto posto, ora occupato dalla Lazio, distante 4 lunghezze; meneghini costretti a vincere tutte le 3 restanti gare e sperare in un passo falso dei capitolini, domani impegnati in casa contro l’Atalanta. I friulani, tra l’altro, sono la prima squadra che hanno battuto l’Inter in questa stagione, aprendo la crisi di risultati, che ha costretto la squadra milanese ad inseguire un piazzamento in Champions League, che sembrava ampiamente alla portata fino a quel momento.

Tudor, alla seconda panchina dopo l’esonero di Oddo, recupera Jankto ma non Angella. Fofana appare leggermente favorito su Barak, centrocampista dal goal facile, specialmente nella prima parte di stagione. Adnan in vantaggio su Pezzella per il ruolo di esterno sinistro, Balic agirà a sostegno dell’unica punta Lasagna, già in rete all’andata. L’unico dubbio di Spalletti è tra Santon e Dalbert, per la sostituzione dello squalificato D’Ambrosio. L’italiano, disastroso nell’ultimo match, appare favorito sul brasiliano. Oltre all’ex Toro, anche Vecino è stato appiedato dal giudice sportivo e lascerà posto a Borja Valero. Assente anche Gagliardini per infortunio, di fatto il tecnico di Certaldo non avrà nessun centrocampista in panchina, avendo convocato solo 3 centrocampisti.

PROBABILI FORMAZIONI:

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Ali Adnan; Balic, Lasagna. All.: Tudor.

A disposizione: Scuffet, Borsellini, Zampano, Nuytinck, Pezzella, Ingelsson, Barak, De Paul, Maxi Lopez, Perica.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Joao Cancelo, Miranda, Skriniar, Santon; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Lisandro Lopez, Dalbert, Karamoh, Eder, Pinamonti.