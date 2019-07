Juve Stabia: In Arrivo il Sig Rossi

Classe 1997, scuola Lazio, Alessandro Rossi e’ oramai promesso sposo della Juve Stabia, continuano gli sms di corteggiamento tra la societa’ del Viale Europa ed il team di Capitolino con base a Formello.

Rossi e’ un giovane molto interessante, attaccante rapido e molto forte fisicamente che in passato era stato corteggiato dal Manchester United ma il ragazzo era ancora troppo giovane per provare questa esperienza in Inghilterra.

Un giovane al servizio della Juve Stabia e potrebbe essere questo il nome caldissimo di mercato per regalare a Fabio Caserta una punta giovane, determinata con quella classica voglia di spaccare il mondo e fare bene in una categoria difficile come la Serie B.

