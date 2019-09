Juve Stabia, le Pagelle, un pomeriggio amaro al Menti

Voti bassi in casa Juve Stabia che escono sconfitte dalla partita contro il Pisa:

Branduani 5,5: Ancora una volta da rivedere il gol subito dalla distanza, anche in questa occasione appare poco dinamico.

Vitiello 5,5: La sua esperienza e’ fondamentale per la Juve Stabia. Si perde troppo Lisi in occasione del secondo goal del Pisa.

Troest 5: Ancora una volta dopo Empoli appare uno degli anelli deboli della difesa. Da lui si aspetta sempre qualcosa in piu’.

Tonucci 6: Sicuramente e’ quello che brilla di piu’ nel pacchetto difensivo. Gioca una partita di impegno e grande sacrificio, chiudendo senza particolari affanni.

Germoni 6: Molto bene quando si tratta di difendere, un pochino timido in fase di spinta offensiva. In sostanza a noi non e’dispiaciuto.

Calo’ 5: Il centrocampista non graffia a dovere e si perde nelle sabbie mobili della partita.

Addae 5 : Tanti muscoli, tanta corsa ma non basta solo quella. Esce dalla partita dopo il The caldo

Mallamo 5: Sicuramente tanto impegno, ma appare poco incisivo e decisivo. Vedi quando nella ripresa ruba il pallone alla mediana del Pisa e si perde sul piu’ bello non servendo Di Gennaro libero.

Elia 5: Non si vede praticamente mai. Lisi dalle sue parti e’ un brutto cliente.

Di Gennaro 6: Prova a dipingere calcio. Qualche volta ci riesce, qualche volta no, ma sicuramente dopo Empoli, dimostra di essere in un momento positivo.

Cisse’ 6:Quando accellera da sempre l’impressione che possa mettere in difficolta’, quelli con la maglia verde della Toscana. Promosso per la generosita’.

All Caserta 5: Prova a disegnare una Juve Stabia diversa da Empoli, squadra generosa ma che graffia poco.

Rossi 5

Carlini 5,5

Canotto 5,5