Juve Stabia, per l’ex Ciullo nuovo “Brindisi” in panchina

Nuova avventura in panchina per Salvatore Ciullo, l’allenatore ex vespe, riparte ancora una volta dalla puglia, alla corte del Brindisi, dopo Taranto e Martina Franca il tecnico anche ex Melfi, iniziera’ una nuova esperienza,come riporta una nota della societa’: