Juve Stabia, Si iniziano a scaldare i motori

Editoriale del lunedi in casa Juve Stabia, difficile scrivere anche perche’ con la pausa forzata causa calendario, non ci sono state partite ma e’ stata

una settimana molto interessante. Per prima cosa, domenica le vespe torneranno in campo, nella difficile trasferta di Viterbo, team che non regalera’

niente e che vuol risalire in fretta posizioni importanti. E’ stata la settimana della partenza di Fahd Aktaou, giocatore anche molto ben voluto

dalla tifoseria ma la societa’ ha messo in atto una bella mossa di mercato, andando a prendere Germoni, un predestinato, visto che il giocatore Under,

vanta gia’ tante presenze tra i pro ed anche in cadetteria, scuola Lazio, cresciuto alla corte di Inzaghi Jr, dara’ quella spinta necessaria sulla sinistra.

Il piatto e’ ricco ma le vespe stanno provando a portare al Menti un pezzo da 90 e magari il bomber Torromino, potrebbe essere un sogno di questo

mercato.Chissa’ cosa succedera’.

Dicevamo,settimana interessante, anche perche’ in societa’ e’ arrivato anche il saluto ( Annunciato solo via social) dall’Avvocato Palma, vice presidente

delle vespe, il suo post, poi rimosso , ha fatto molto discutere e chissa’ se anche le sue dimissioni possano rientare, anche se non e’ mai arrivato

un comunicato ufficiale da parte della societa’ del Viale Europa.

Il mercato non vede creare distrazioni, le vicende ai piani alti della societa’ nemmeno, bisogna pensare a Viterbo, bisogna prepararsi per difendere il primato.