Il tanto atteso scontro diretto dista solo tre giorni. Juve Stabia-Trapani si sta infiammando ovunque, anche sui social. I tifosi di entrambe le squadre vogliono caricare la propria squadra a loro modo ed essere presenti al Menti. Dopo la riunione del GOS, è partita finalmente la prevendita del settore ospiti per la sfida di domenica. Ecco tutte le info:

E’ aperta la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti per assistere alla gara Juve Stabia-Trapani, valida per la 34^ giornata di campionato, che si disputerà domenica 7 aprile alle 14.30 presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Il costo del biglietto è di 12 euro (inclusa prevendita). Il circuito d’emissione dei biglietti è Go2. Non è consentita la vendita online, ma solo nei punti vendita autorizzati Go2.

A Trapani il punto vendita è CTF Moramar Viaggi, Piazza Umberto 1°, 10/11.

Per i punti vendita autorizzati nel resto d’Italia si può consultare il sito www.Go2.it.

Dalle informazioni ricevute dal punto vendita CTF Moramar Viaggi, si comunica che non occorre carta di fidelizzazione (tessera del tifoso) per i residenti in provincia di Trapani. Occorre invece carta di fidelizzazione del Trapani calcio per i residenti fuori dalla provincia di Trapani.

La tessera del tifoso si può sottoscrivere presso la biglietteria del Trapani Calcio – via Sicilia – Stadio Provinciale di Trapani. Occorre copia (scansione) di un documento d’identità dell’intestatario della tessera e la delega rilasciata alla persona addetta al ritiro della stessa. La biglietteria del Trapani Calcio è aperta venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Sabato la biglietteria è chiusa.

La Segreteria della S.S. Juve Stabia fa sapere che la capienza del Settore Ospiti è di 761 spettatori e che la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti sarà sospesa alle ore 19 di sabato 6 aprile 2019.