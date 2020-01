Juve Stabia, Vicente vicino al Catania

Bruno Vicente, centrocampista delle vespe, sarebbe vicino a sposare la causa del Catania calcio, lo rivela TMW. Il mediano Brasiliano, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione, nella cadetteria. Il giocatore potrebbe sposare ancora una volta la sicilia, dopo la sua esperieza ad Agrigento. Giocatore di quantita’ in mezzo al campo ma spesso ha dimostrato anche qualita’, corsa e tanta grinta per questo ragazzo che ha sempre messo i suoi polmoni a disposizione della squadra, un giocatore che in tutte le piazze che ha giocato ha lasciato un ottimo ricordo, insomma, in queste ore, sapremo se il matrimonio tra Vicente ed il Catania sara’ cosa ufficiale.