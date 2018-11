Cavese – Juve Stabia, ecco gli ex di giornata

Finalmente, dopo aver parlato in maniera abbondante sul derby di sabato, iniziamo questo nuovo viaggio verso un nuovo derby. La Juve Stabia volerà al Simonetta Lamberti di Cava De Tirreni per una nuova avventura. Come di consueto, andiamo ad esaminare gli ex in campo per questa partita. Dopo tanta Sicilia, il portiere Alessandro Vono ,torna in campania. Il bravo portiere ha vestito la maglia delle vespe nella stagione nella promozione con Braglia.

Altro giocatore che sarà motivo di grande curiosità è il centrocampista Francesco Favasuli. Il giocatore ha giocato con la maglia della Juve Stabia, ai tempi di Nunzio Zavettieri, segnando anche due goal decisivi contro il Messina. A proposito di Messina, Marco Rosafio sfida il suo passato recente.

Il giocatore talentuoso è passato dalla Juve Stabia alla Sicilia per poi fare ritorno in Campania a Cava De Tirreni. Insomma tre personaggi molto diversi ma non banali che sicuramente vorranno mettere tanto pepe su questa contesa.