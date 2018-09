Filippi: “Siamo a quota 1100 tessere staccate ma questo dato deve essere un punto di partenza”

Ai Microfoni del Pungiglione Stabiese e’ intervenuto il Direttore Generale della Juve Stabia, Clemente Filippi:

” Faccio gli auguri a Fabio Caserta per il suo compleanno, oggi ha pure conseguito il pantentito di Uefa A, una bella soddisfazione per lui, un ragazzo esemplare nel mondo dello sport.Situazione abbonamenti? Siamo a quota 1100 tessere staccate ma questo dato deve essere un punto di partenza.Il Patron Manniello lo conosciamo, è una persona passionale prima di essere azionista della Juve Stabia. In questa sessione di mercato ha portato, insieme al Presidente Ciccone, giocatori come Troest, Carlini, Di Roberto e tanti altri quindi è comprensibile che abbia aspettative importanti, a prescindere dagli acquisti di altre concorrenti alle posizioni alte di classifica.Fideiussione? Non c’è alcun problema nè preoccupazione.La gara di domani col Potenza non può che portare alla mente il match del 9 maggio 2004 che sancì il double: vittoria di campionato e di Coppa Italia di Serie D. C’è tanta attesa e la gara sarà bellissima . Al derby di Pagani ci pensiamo domenica.