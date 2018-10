Programma gare dalla 6^ alla 9^ giornata del girone di andata

Ottobre, la Juve Stabia avra’ un mese molto intenso e particolare, le vespe sabato affronteranno il Rende per poi Riposare. Dopo lo Stop and Go forzato, le vespe voleranno a Casa Auteri nel turno infrasettimanale.Poi arriva il Monopoli in una sfida mai banale ed infine ci sara’ la sfida del Granillo di Reggio Calabria, ecco il dettaglio:

La Lega Pro ha ufficializzato il programma gare dalla 6^ alla 9^ giornata del girone di andata. Questo il programma che vedrà impegnata la Juve Stabia:

6^ giornata le vespe osserveranno il turno di riposo;

7^ giornata Catanzaro – Juve Stabia Martedì 16 ottobre alle ore 20.30;

8^ giornata Juve Stabia – Monopoli Sabato 20 ottobre alle ore 20.30;

9^ giornata Reggina – Juve Stabia Sabato 27 ottobre alle ore 18.30.