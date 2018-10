Juve Stabia:” Semplice”, editoriale del lunedi

La squadra di Castellammare di Stabia fa la voce grossa anche contro il Monopoli:

Editoriale del Lunedi in casa Juve Stabia e come colonna sonora di inizio settimana, abbiamo scelto una vecchia ma bellissima canzone di Gianni Togni, “Semplice”, perche’ le vespe con umilta’ e Semplicita’ stanno facendo sognare ad occhi aperti una citta’ intera, non servono paroloni o grossi titoli sui giornali, basta vedere i risultati, la mole di gioco ed un gruppo compatto come i grandi team del Giro D’Italia per capire lo stato di salute dei Gialloblu di Castellammare di Stabia. Sabato sera al Menti e’ caduto un ottimo Monopoli che era anche passato in vantaggio con un graffio dell’ex Filippo Berardi. Il pugno preso, non fa cadere le vespe, Troest vola in aria e fa subito 1-1. Il Figlio di Odino e’ sicuramente uno dei migliori in campo con una prestazione da urlo. Nonostante tutto, nonostante la sfortuna, da ricordare che anche Allievi si e’ fermato ai box insieme a Paponi, riescono a chiudere la prima frazione con il risultato di parita’. Il Monopoli accusa il colpo , il team di Scienza barcolla e viene tenuto a galla dal portiere Pissardo, un gatto che si e’ inchinato solo all’ennesimo inseriemnto vincente del Conte Max Carlini, il Cartesio della Mediana Stabiese. Le vespe avrebbero meritato anche il terzo goal ma il Portiere del Monopoli, classe 1998, dimostra di essere in serata di grazia parando tutto o fortunatamente quasi tutto. Le vespe finiscono la benzina ed il Monopoli si ritrova ancora vivo negli ultimi dieci minuti di gara. Ettore Mendicino, l’ex talento scuola Lazio, spaventa il popolo del Romeo Menti ma il pareggio sarebbe stata una punizione troppo severa per la Juve Stabia. La prossima fermata sara’ la Reggina, spesso dalla terra Amaranto sono arrivate delle gioie meravigliose come quelle del 1994 e quella della storica vittoria in Serie B che fece capire alla cadetteria che la Squadra allenata da Pietro Braglia avrebbe fatto la voce grossa in questa stagione, si, tutto in maniera semplice come come le storie che cominciano come dar calci ad un barattolo e respirare con un ritmo quasi uguale.