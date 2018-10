Juve Stabia : Why not? Vespe, perché non provarci ancora?

Juve Stabia : Why not? Vespe, perché non provarci ancora? I ragazzi di Fabio Caserta contro il Monopoli di Giuseppe Scienza, per una partita mai banale. La Juve Stabia sta vivendo un momento di esaltazione generale, difficile riuscire a fare il pompiere in queste situazioni ma onestamente i risultati ed il gioco espresso, stanno premiando i colori Gialloblu che vogliono regalare al suo popolo, l’ennesimo acuto di questa stagione. Il Monopoli è il classico avversario di bestia cattiva, che verrà al Menti a vendere cara la pelle. Squadra di esperienza quella pugliese che da anni sta facendo delle belle cose in categoria. Questa squadra merita di essere sostenuta, la Juve Stabia merita uno stadio pieno e l’invito è a quella parte di piazza, sedotta dal divano o dalle pay tv. Uno Stadio Pieno fa piacere alla società e soprattutto alla squadra per offrire ai calciatori una spinta maggiore verso la vittoria. Why not,perché no? Gli ingredienti per venire al Menti ci sono tutti. La partita sarà sicuramente un bellissimo spettacolo che potrebbe far volare la squadra di Castellammare di Stabia verso nuovi magnifici orizzonti.