L’ex Juve Stabia Del Sante trova una nuova squadra

Stefano Del Sante, ex attaccante della Juve Stabia, si sistema al Prato di Capitan Claudio Scianname’. Per lui una nuova esperienza in terra Toscana. Attaccante di Valore e di Livello che dara’ un contributo importante alla causa del Prato.