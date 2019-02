La Juve Stabia in dieci esce indenne da Monopoli

Dallo Stadio Veneziani di Monopoli, la Juve Stabia di Fabio Caserta contro i padroni di casa di Beppe Scienza. Viola sfida il suo passato:

Cosi’in campo:

Monopoli: Pissardo, Mercadante, Scoppa, Zampa, Mendicino, Bastrini, Doudou, Rota, Paolucci, Ferrara, De Franco. All Scienza

Juve Stabia: Branduani, Vitiello, Marzorati, Troest, Allievi, Mastalli, Vicente, Viola, Melara, Canotto, Paponi. All Caserta

La Cronaca della Partita

Primo Tempo:

Dopo una fase di studio, arriva al minuto 8 il primo squillo della partita. Lo firma Paolucci con una conclusione che termina alta. La gara e’ molto tattica con il Monopoli che prova a fare la partita con la Juve Stabia che prova a ripartire in contropiede.Al 28′ Canotto perde una brutta palla, contropiede del Monopoli con Paolucci che tenta di sorprendere un attento Branduani con un colpo tenero. Scoppa al minuto 36′ si colora di giallo con una brutta entrata su Viola, episodio da cartellino “Arancione”.Minuto 39 un flipper premia Paolucci che calcia a colpo sicuro, ma lui conclusione termina non lontana dalla porta di Branduani. Si va al “The Caldo” con una prima frazione avara di emozioni.

Secondo Tempo:

La gara non decolla e la Juve Stabia corre ai ripari inserendo Calo’ e Carlini al posto di Viola e Vicente. Al 56′ arriva il primo squillo delle vespe, Melara si inventa un cioccolattino delizioso per Paponi ma l’attaccante non riesce di testa a dare la giusta precisione per battere Pissardo. Al 63′ le vespe vanno vicine al bersaglio grosso, punizione di Calo’ e Melara di testa va vicino al vantaggio. Caserta prova a pescare ancora dal mazzo inserendo Torromino ed El Ouazni al posto di Melara e Canotto. Al 67’colpo di scena, Paolucci va via, Troest lo atterra e per il direttore di gara e’ rosso diretto.

La gara ovviamente cambia e le vespe risentono del rosso al forte difensore Danese. Al 76′ le vespe dalla bandierina si rendono pericolose con Calo’ ma si salva la difesa del Monopoli. Le vespe inistono e Torromino dai venti metri tenta di spaventare Pissardo. Il Monopoli si sveglia a sfiora in vantaggio dalla distanza con Maimone . E’ l’ultima emozione della gara che dice 0-0