Al Vito Simone Veneziani, Monopoli-Paganese termina 3-0. Parte forte la squadra di casa che al 4to minuto è già in vantaggio grazie a un tiro di Zampa deviato da un difensore campano. La Paganese prova a reagire ma non crea sostanziali pericoli alla compagine monopolitana.

Secondo tempo più vivace, il Monopoli ha alcune occasioni da gol importanti per mettere al sicuro il risultato, la più clamorosa capita sui piedi di Girardi che entra da solo in area ma si lascia ipnotizzare dal portiere Galli bravo a respingere in uscita. Il gol è nell’aria e difatti al 76mo percussione dalla linea di fondo di Rota che serve Montinaro che insacca per il 2-0. Due minuti più tardi c’è gloria anche per il neo entrato Mangni che di testa ribadisce in rete il pallone del 3-0 dopo un salvataggio sulla linea di Diop, concludendo così un contropiede da lui stesso iniziato.

In classifica il Monopoli sale a 8 punti con due gare ancora da recuperare, mentre la Paganese, fischiata dai propri sostenitori a fine gara, resta penultima a 1 punto con una gara in meno.

Monopoli-Paganese 3-0

TABELLINO

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 4 Gatti; 20 Rota, 27 Fabris(6’st 25 Montinaro), 5 Scoppa, 8 Zampa(36’st 24 Maimone), 17 Donnarumma(36’st 6 Pierfederici); 21 Gerardi, 11 Mendicino(24’st 19 Mangni). All.: Scienza. A disp.: 12 Saloni, 22 Gallitelli; 3 Mercadante, 7 Mavretic, 14 Bei, 18 Berardi.

PAGANESE CALCIO 1926 (3-5-2): 1 Galli; 17 Diop, 24 Acampora, 18 Piana; 2 Tazza(43’st 15 Carotenuto), 6 Gaeta(35’st 21 Gori), 4 Nacci(21’st 19 Parigi), 5 Sapone, 3 Della Corte(43’st 26 Verdicchio); 23 Alberti(35’st 21 Gori), 10 Scarpa. All.: Fusco. A disp.: 12 Cappa, 22 Santopadre; 14 Garofalo, 16 Della Morte, 20 Amadio, 26 Verdicchio, 27 Longo, 29 Gargiulo.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Claudio Barone di Roma 1 e Francesco Rizzotto di Roma 2.

Reti: 4′ Zampa, 30’st Montinaro, 32’st Mangni(M)

Ammoniti: De Franco, Zampa(M); Nacci, Piana(P); Espulsi: -.

Note: recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; angoli 7-1; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa bianca per il Monopoli, gialla per la Paganese. Spettatori totali 1525 di cui 875 abbonati e 52 da Pagani.

FOTOGALLERY