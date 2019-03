Monopoli – Francavilla termina 1-1. Biancoverdi in 10 quasi un’ora per un rosso diretto a Zampa per una entrata pericolosa su Folorunsho. Il forcing del Francavilla non produce pericoli alla porta difesa da Pissardo e così il Monopoli prende coraggio e al 74mo è Mangni a portare in vantaggio i biancoverdi con un’azione solitaria dal lato sinistro dell’area di rigore del Francavilla, con un preciso tiro di sinistro sul primo palo. Sembra ormai fatta, ma nel recupero, un tiro rasoterra all’apparenza non irresistibile dal limite dell’area di Folorunsho coglie impreparato il portiere Pissardo che si lascia sfuggire il pallone da sotto la pancia, per un rocambolesco 1-1.

Il Monopoli non vince ormai da 6 turni (ultimo successo con la Paganese fuoricasa il 13 febbraio) ed è ora 8vo in classifica con un gruppo di 4 squadre a 41 punti. Il Francavilla mantiene un punto di vantaggio sui biancoverdi ed è 6to a 42 punti.

Tabellino

Monopoli – Francavilla 1-1

Reti: 29’st Mangni(M); 46’st Folorunsho(F)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 16 Bastrini; 27 Fabris(13’st 20 Rota), 5 Scoppa, 8 Zampa, 3 Mercadante(9’st 17 Mercadante); 19 Mangni(42’st 10 Sounas), 21 Gerardi(13’st 9 Salvemini). All.: Scienza. A disp.: 12 Crisanto, 30 Guido; 2 Mariano, 4 Gatti, 6 Sanzone, 14 Cavallari, 24 Maimone, 25 Montinaro.

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO (3-5-2): 32 Nordi; 13 Pino(12’st 23 Sirri), 18 Marino, 29 Tiritiello; 16 Albertini(24’st 9 Puntoriere), 19 Gigliotti(24’st 14 Pastore), 4 Zenuni(37’st 25 Corado), 20 Folorunsho, 21 Nunzella; 8 Sarao, 10 Partipilo. All.: Trocini. A disp.: 1 Saloni; 5 Cason, 30 Vrdoljak, 6 Monaco, 26 Tchetchoua, 7 Cavaliere, 28 Mastropietro, 17 Caporale.

Arbitro: Marco Rossetti di Ancona. Assistenti: Alex Cavallina di Parma e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala.

Ammoniti: De Franco, Crisanto, Bastrini, Mangni(M); Gigliotti, Pino, Puntoriere(F); Espulsi: 38’pt Zampa(M).

Note: recupero 2′ p.t., 4′ s.t.; angoli 2-5; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa giallonera per il Monopoli, biancoceleste per il Francavilla. Spettatori totali 1656 di cui 886 abbonati.

Photogallery