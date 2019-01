Grande prova della Reggina a Monopoli, i calabresi bloccano i padroni di casa sull’1-1 rimontando in pochi secondi con Baclet la rete messa a segno da Paolucci al 65mo. Gioco aggressivo della Reggina che lascia ben poco spazio alla manovra del Monopoli che è stata brava a sfruttare le poche occasioni avute ma poco lesta a gestire il vantaggio raggiunto. In classifica nulla di invariato, Reggina quinta con 35 punti, Monopoli sesto a 34.

Di seguito tabellino e photogallery del match

TABELLINO

Monopoli-Reggina 1-1

Reti: 20st Paolucci (M), 21st Baclet (R)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): 1 Pissardo; 26 Ferrara, 28 De Franco, 3 Mercadante; 20 Rota, 8 Zampa, 5 Scoppa(11’st 23 Paolucci), 17 Donnarumma; 10 Sounas(38’st 24 Maimone); 19 Mangni(38’st 21 Gerardi), 9 Salvemini(11’st 11 Mendicino). All.: Scienza. A disp.: 30 Guido; 4 Gatti, 7 Mavretic, 13 Mangione, 14 Bei, 18 Berardi, 25 Montinaro, 27 Fabris.

URBS REGGINA 1914 (3-4-1-2): 22 Confente; 2 Consoni, 20 Redolfi, 15 Pogliano; 26 Kirwan(15’st 6 Franchini), 5 De Falco, 4 Salandria, 20 Sandomenico(33’st 10 Tulissi); 29 Strambelli(16’st 27 Baclet); 30 Bellomo(41’st 24 Ungaro), 31 Doumbia(33’st 8 Zibert). All.: Cevoli. A disp.: 1 Vidovsek; 3 Seminara, 8 Zibert, 9 Viola, 14 Marino, 23 Martiniello, 28 Licastro.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Davide Stringini di Avezzano e Maicol Ferrari di Rovereto.

Ammoniti: Salvemini, Mercadante, Donnarumma(M); Doumbia, Bellomo(R); Espulsi: -.

Note: recupero 0′ p.t., 4′ s.t.; angoli 5-6; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa bianca per il Monopoli, amaranto per la Reggina. Spettatori totali 1800 di cui 895 abbonati e 55 da Reggio Calabria.

PHOTOGALLERY