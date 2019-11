Monopoli-Viterbese: 1-0

Monopoli-Viterbese: Terza vittoria consecutiva per il Monopoli in campionato, a farne le spese questa domenica è la Viterbese, sconfitta per 1-0 grazie alla rete di Fella al 12 minuto del primo tempo, lesto a partire sul filo del fuorigioco per raccogliere il perfetto assist di Giorno e trafiggere la porta difesa da Vitali.

Numerose le occasioni per i biancoverdi nel primo tempo, con Carriero, tiro di poco alto all’8vo minuto, con Fella di testa un minuto più tardi, ancora con Carriero al 18mo con un tiro dalla distanza che scheggia la traversa. Sempre nel primo tempo proteste del Monopoli per un rigore non assegnato per fallo su Jefferson.

Nella ripresa vicino al raddoppio ancora con Carriero, prima con una conclusione dal limite sugli sviluppi di un contropiede con palla di poco al lato e poi con una percussione sulla linea di fondo in area piccola conclusasi con la parata di Vitali, ma è la Viterbese ad avere la chance più ghiotta al 90: il tiro dal limite di De Giorgi si stampa sul palo alla destra di Antonino, il pallone carambola su Tounkara che da pochi passi fallisce il tap in decisivo calciando alto.

TABELLINO

Monopoli – Viterbese 1-0 (Fella 12pt)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): 1 Antonino; 6 Pecorini, 28 De Franco, 26 Ferrara; 21 Rota, 20 Carriero(40’st 10 Triarico), 4 Giorno, 8 Piccinni(24’st 18 Tuttisanti), 15 Antonacci(29’st 30 Hadziosmanovic); 23 Fella, 33 Jefferson(1’st 32 Nanni). All.: Scienza. A disp.: 22 Menegatti, 12 Milli; 3 Mercadante, 9 Cuppone, 14 Cavallari, 19 Mariano, 24 Nina, 35 Dipinto.

VITERBESE CASTRENSE (3-5-2): 29 Vitali; 3 Atanasov, 6 Baschirotto, 19 Zanoli(45’st 23 Urso), 2 De Giorgi, 31 Bensaja, 21 De Falco(24’st 33 Čulina), 11 Besea(34’st 30 Sibilia), 14 Errico(1’st 32 Simonelli); 9 Tounkara, 18 Volpe(34’st 20 Pacilli). All.: Lopez. A disp.: 1 Pini; 4 Antezza, 13 Milillo, 20 Pacilli, 22 Maraolo, 24 Ricci, 25 Molinaro, 28 Bianchi, 32 Simonelli.

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Fabio Mattia Festa di Avellino.

Ammoniti: Pecorini, Giorno, De Franco(M); Errico, De Falco, Besea(V); Espulsi: –.

Note: Recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; angoli 0-1; campo in buone condizioni; cielo nuvoloso; divisa nera per il Monopoli, gialloblu per la Viterbese. Spettatori totali – di cui – abbonati e 13 ospiti.

