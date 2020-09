Messaggio di saluto del Presidente alle Società – inizio stagione sportiva 2020/2021

Finalmente si parte. Domenica prenderà avvio la nuova stagione sportiva piena di aspettative, ansie ed emozioni. La ripartenza del calcio dilettantistico ,sono sicuro, contribuirà a riportare alla normalità il Paese.

Proprio per questo dobbiamo adoperarci insieme , Dirigenti, tecnici, atleti e tifosi, per il rispetto di quelle regole che mettono in sicurezza tutti noi . Disattenzioni e superficialità possono determinare situazioni di pericolosità del virus ,vanificando i sacrifici e gli sforzi fatti fino ad ora dal sistema calcio ,a partire dal Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina, nonché dal Presidente della LND, On. Cosimo Sibilia, che tanto ha fatto per arrivare a definire i protocolli di sicurezza per il calcio dilettantistico, sostenendo fortemente le società sia sotto l’aspetto economico che della sicurezza .

Anche il sottoscritto , insieme a tutti i consiglieri regionali, ai delegati provinciali ed al personale, ha lavorato costantemente e con impegno per avviare i campionati regionali in sicurezza.

Un ringraziamento particolare va al V. Presidente della LND Sandro Morgana il cui ruolo di mediazione tra il C.R. e la LND ha permesso di dare soluzioni a tanti problemi del calcio siciliano.

Ancora una volta faccio appello all’unità del sistema , perché solo nella condivisione , nel dialogo e nel rispetto dei ruoli ognuno troverà la forza per determinare momenti positivi per sé ,per il sistema calcio e per la comunità Paese. Buon inizio.

Grazie a tutti , siete veramente persone speciali.

Santino Lo Presti