Lo Stabiese Costantino si porta a casa l’Oscar !

Tranqulli, non stiamo parlando di cinema! Stefano Costantino si porta a casa un premio importante

E’ stato un 2018 con le nocche quello di Stefano Costantino, attuale centrocampista del Savoia, che ha iniziato la stagione a Sorrento.

Giocatore di grande esperienza e carisma e la sua stagione ad Ercolano non e’ passata certo inosservata. Tante giocate, tanta legna,

tanta grinta ed anche goal belli come quello nel derby contro il Portici oppure a Troina in Sicilia. Lunedi 11 febbraio, alle ore 20,00

presso il Wild West Saloon di Nocera Inferiore, il mediano Stabiese ricevera’ l’Oscar come migliore centrocampista della passata

stagione. Una bella soddisfazione per lui anche per la citta’ di Castellammare che puo’ coccolarsi uno dei suoi figli.

Noi facciamo i complimenti al calciatore per la vittoria del meritato premio!