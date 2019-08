MARSALA INSERITO NEL GIRONE I; MARTEDÌ 13 AGOSTO SECONDO ALLENAMENTO CONGIUNTO .

Martedì 13 agosto 2019 alle 17:00 al “Di Dia” arriva il CUS Palermo

Nessuna sorpresa: il Marsala Calcio è stato ufficialmente inserito nel “classico” Girone I per quanto riguarda la Serie D 2019/2020. Girone affascinante e praticamente stravolto rispetto alla scorsa stagione (solo il 50% di riconferme, 9 squadre sulle 18 totali). A far compagnia agli Azzurri saranno le restanti 8 siciliane (Acireale, ACR Messina, BIANCAVILLA, FC Messina, LICATA, MARINA DI RAGUSA, PALERMO, Troina), le 5 calabresi (Castrovillari, Cittanovese, CORIGLIANO CALABRO, Palmese e Roccella) e 4 campane (GIUGLIANO, NOLA, SAN TOMMASO E SAVOIA) (In maiuscolo le Società di nuovo inserimento rispetto al campionato precedente).

Ecco il dettaglio per provenienza e numero di abitanti:

Acireale – Acireale (CT); 52.000 abitanti

ACR Messina – Messina; 232.000 abitanti

Biancavilla – Biancavilla (CT); 24.000 abitanti

FC Messina – Messina; 232.000 abitanti

Licata – Licata (AG); 37.000 abitanti

Marina di Ragusa – Marina di Ragusa fraz. di Ragusa; 3.500 abitanti

Marsala – Marsala (TP); 83.000 abitanti

Palermo – Palermo; 664.000 abitanti

Troina – Troina (EN); 9.000 abitanti

Castrovillari – Castrovillari (CS); 22.000 abitanti

Cittanovese – Cittanova (RC); 10.000 abitanti

Corigliano Calabro – Corigliano Calabro fraz. di Corigliano-Rossano (CS); 40.500 abitanti

Palmese – Palmi (RC); 19.000 abitanti

Roccella – Roccella Jonica (RC); 6.500 abitanti

Giugliano – Giugliano in Campania (NA); 124.000 abitanti

Nola – Nola (NA); 35.000 abitanti

San Tommaso – San Tommaso fraz. di Avellino; 5.000 abitanti

Savoia – Torre Annunziata (NA); 42.000 abitanti

La Società comunica che, archiviato l’allenamento congiunto di mercoledì scorso con la Cephaledium, martedì 13 agosto 2019 alle ore 17:00 al “Mariano Di Dia” gli Azzurri ospiteranno il CUS Palermo (Eccellenza Sicilia Girone A).

IL PROF. ALESSIO TORINO È IL NUOVO PREPARATORE ATLETICO; RICONFERMATI IL MATCH ANALYST ANTONINO CUCCHIARA ED IL PREPARATORE DEI PORTIERI ANTONINO CARADONNA .

Completato lo Staff Tecnico di mister Vincenzo Giannusa

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica che è stato affidato il ruolo di Preparatore Atletico al professor Alessio Torino, classe 1988 di San Cataldo (CL). Torino, pur se molto giovane, ha un curriculum di tutto rispetto: laureato in Scienze Motorie ed insegnante di Educazione Fisica, vanta un’esperienza pluriennale sia come Preparatore Atletico che come Allenatore (Uefa B), avendo conseguito brillantemente a Coverciano entrambi i patentini. Torino nella Stagione Sportiva 2018-2019 ha lavorato per la Sancataldese (Serie D Girone I), dove ha ricoperto la doppia veste di Preparatore Atletico per la Prima Squadra ed Allenatore della Under 19 (Juniores).

La Società inoltre comunica che a completare lo staff tecnico del riconfermato mister Vincenzo Giannusa, saranno i riconfermati mister Antonino Cucchiara (Match Analyst) e mister Antonino Caradonna (Preparatore dei Portieri).

A tutti loro vanno i più sentiti auguri da parte di tutta la Famiglia Azzurra.