Dopo la seduta di rifinitura, l’allenatore del Monopoli Beppe Scienza, ha diramato la lista dei convocati, in vista della trasferta contro il Trapani. Gara valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di serie C girone C. Sono quasi tutti a disposizione, soprattutto i nuovi acquisti Salvemini, Sanzone, Cavallari, Crisanto. Assente Mercadante per squalifica.

LA LISTA DEI CONVOCATI DEL MONOPOLI