Nell’ultima giornata di regular season del campionato di Lega Pro Gir.C, Monopoli-Siracusa termina 4-1. Questo risultato consente al Monopoli di chiudere la stagione regolare all’8vo posto in classifica e di qualificarsi così ai playoff promozione per la serie B.

Partita senza storia, il Monopoli parte forte e dopo soli tre minuti i biancoverdi maturano subito un doppio vantaggio grazie alle reti di Paolucci al minuto 2 con un preciso tiro dal limite sugli sviluppi di un corner e di Mangni al minuto 3 che raccoglie un rimpallo e a pochi passi dal portiere D’Alessandro insacca.

Al 18mo Paolucci corona la sua partita con il secondo gol, lesto a spingere il pallone in rete dopo una corta respinta del portiere ospite. Si va al riposo sul 4-0 grazie alla marcatura di Donnarumma, al primo gol con la maglia del Monopoli.

Nella ripresa il Monopoli da spazio alle seconde linee facendo debuttare Crisanto e Cavallari e amministra il match mentre il Siracusa trova i il gol della bandiera con Catania al 75mo.

Il primo turno dei playoff, a gara unica prevista per il 12 maggio, vedrà i biancoverdi impegnati a Reggio Calabria contro la Reggina, settima al termine del campionato.

TABELLINO

Monopoli-Siracusa 4-1

Reti: 2′ e 18′ Paolucci, 3′ Mangni, 39′ Donnarumma(M); 29’st Catania(S)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): 1 Pissardo(9’st 12 Crisanto); 26 Ferrara, 28 De Franco(1’st 14 Cavallari), 4 Gatti; 27 Fabris; 23 Paolucci(1’st 25 Montinaro), 5 Scoppa, 17 Donnarumma; 10 Sounas; 19 Mangni(1’st 2 Mariano), 21 Gerardi(17’st 9 Salvemini). All.: Scienza. A disp.: 30 Guido; 3 Mercadante, 6 Sanzone, 13 Mangione, 16 Bastrini, 20 Rota, 24 Maimone.

SIRACUSA CALCIO (4-4-2): 12 D’Alessandro; 15 Di Sabatino, 35 Guerci(1’st 26 Russini), 17 Bertolo, 29 Lombardo; 2 Boncaldo(24’st 32 Ortisi), 8 Palermo, 20 Mustacciolo(1’st 7 Ott Vale), 30 Souare(30’st 33 Nania); 16 Cognigni(23’st 10 Catania), 9 Vazquez. All.: Raciti. A disp.: 1 Crispino; 5 Del Col, 21 Tuninetti, 25 Bruno, 27 Barcio, 34 D’Arrigo.

Arbitro: Davide Curti di Milano. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Alessandro Salvatori di Rimini.

Ammoniti: Ferrara(M); -(S); Espulsi: -.

Note: recupero 0′ p.t., 3′ s.t.; angoli 5-3; campo in discrete condizioni; cielo nuvoloso; divisa bianca per il Monopoli, verde-blu per il Siracusa.

Spettatori totali 1055 di cui 4 da Siracusa, giornata forza Monopoli.

