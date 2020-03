Obodo: “Juve Stabia e Pisa meritano grossi traguardi”

Obodo, ex centrocampisa di Juve Stabia e Pisa, attualmente in forza al Savona, racconta i suoi ricordi della toscana e della campania con una intervista esclusiva ai nostri microfoni. Il giocatore ha pure parlato del duello a distanza tra Lucchese e Prato, insomma tanti argomenti calcistici in questo momento molto difficile per il paese. Intervista a cura di Salvatore Ciotta:

Speriamo che passa presto questo momento difficile ma bisogna stare a casa per superare questo momento difficile.

Lucchese o Prato Chi vedi come favoriti ?: La Lucchese e’ una signora squadra, un team che mi ha impressionato secondo me e’ la favorita per la vittoria finale. Sono compatti ma mi aspettavo qualcosa in piu’ dal Prato. Sulla carta loro sono i favoriti.

Sul Pisa? Pisa e’ casa mia. Io amo i tifosi ed il mio sogno e’ vederli nuovamente in serie A. Stanno facendo un buon campionato , non e’ facile da neo promossa. Sono in contatto con molti miei ex compagni degli anni dolci a Pisa, abbiamo vinto un campionato ed e’ stato bellissimo vincere davanti alla nostra gente.

Sulla Juve Stabia: Ho un ricordo bello di Castellammare di Stabia, una piazza calda come Pisa . Sono felice per il mio amico Fabio Caserta. Loro si salveranno senza problemi. Spero che la citta’ possa mantenere per tanti la categoria. La serie B e’ importante per tutta la piazza.

Si ringrazia Kenneth Obodo per il tempo concesso per questa intervista