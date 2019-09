Pisa-Cremonese secondo la stampa: ne abbiamo lette delle belle

La matematica è scienza esatta ma a quanto pare il calcio ancora non lo è, per questo esistono in Italia 68 milioni di allenatori circa ed anche tanti modi di vedere una partita, con voti altalenanti ma ci sta, e calciatori che cambiano nome e carriera. Ma vediamo di seguito gli strafalcioni più grossi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: il solerte Binda penna prestigiosa confonde Birindelli con Bandinelli dell’Empoli

TMW Il commento su Varnier è da urlo: Dal 65′ Varnier 6 – Come al solito dimostra la solidità difensiva già messa in mostra nello scorso campionato, dalle sue parti non si passa mai) Peccato che a causa della rottura del crociato la scorsa stagione lìabbia passata a letto in ospedale, a casa o in allenamento per il lento recupero.

IL CORRIERE DELLO SPORT Cremonese travolta dalle reti di Marconi (2) e Perna- Perna è un ex che adesso gioca con la Giana Erminio scambiato con Verna

IL GIORNALE: la classifica vede il Pisa ancora fermo a 4 punti.

Ultima chicca quella rilasciata da Rastelli al termine del match in cui dichiara che la Cremonese ha fatto 25 tiri in porta manco fosse il Real Madrid!

Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, a voi i commenti su quale sia il più bel strafalcione della giornata!